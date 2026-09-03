امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

کتاب در ییلاق؛ اختتامیه جشنواره «ایل‌سی، کتاب نغمه‌سی» در کلیبر

آیین اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان شرقی با عنوان «ایل‌سی، کتاب نغمه‌سی» در ییلاقات بسطاملو شهرستان کلیبر برگزارشد.
عکاس :سعید قاسمی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ - ۰۷:۰۰
خبرهای مرتبط

اختتامیه نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و دفاع

آیین اختتامیه هفدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد

پنجمین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

برچسب ها: کتاب ، کتابخوانی ، ییلاق
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 