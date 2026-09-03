به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱ ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۳۰ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۵۲ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۵ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۳۷ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۵۴ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۵ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

امام علی (ع) فرمود: اَلْعَاقِلُ یَعْتَمِدُ عَلَى عَمَلِهِ، وَ الْجَاهِلُ یَعْتَمِدُ عَلَى أَمَلِهِ.

خردمند، به عمل خویش تکیه مى‌کند؛ نادان، به آرزوى خویش تکیه مى‌نماید! (غرر الحکم، حدیث ۱۲۴۰)

احکام شرعی:

شرایط نذر شرعی

سوال) نذر شرعی باید چه شرایطی داشته باشد؟

جواب) برای انعقاد نذر شرعی باید شرایط ذیل مراعات شود:

صیغه‌ی نذر را به زبان عربی یا ترجمه‌ی آن به زبان جاری کند، مثلا بگوید «برای خدا برعهده‌ی من است که اگر فلان حاجتم برآورده شد، روز عاشورا مجلس روضه برپا کنم.»

چیزی را که نذر می‌کند انجام دهد یا ترک کند، باید از جهتی رجحان داشته باشد، پس چنانچه بجا آوردن و ترک آن مساوی باشد، نذر صحیح نیست.

کاری را نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد.

نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و با اختیار نذر کند.

اگر زن به همراه شوهرش باشد بنابر احتیاط واجب با اذن شوهر نذر کند، اگر چه در مورد اموال خودش نذر کند. (استفتائات مقام معظم رهبری)