مجموعه کتاب‌های استعمارشناسی محمد میرکیایی، نویسنده و پژوهشگر نام‌آشنای ادبیات کودک و نوجوان، با رویکردی داستانی و زبانی ساده و روان، توانسته‌اند ابعاد پیچیده و تاریک نفوذ و غارت قدرت‌های غربی را در قالب آثاری خوش‌خوان برای نوجوانان و نسل جوان تبیین و بازخوانی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آشنایی نسل نوجوان با تاریخ معاصر و شناخت ریشه‌های استعمار، همواره یکی از ضرورت‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور بوده است؛ با این حال، سنگینی متون تاریخی و ادبیات رسمی پژوهش‌ها اغلب مانعی برای جذب مخاطبان کم‌سن‌وسال به شمار می‌رفت.

محمد میرکیایی با درک این خلأ، مجموعه‌ای از آثار داستانی و تحلیلی را با محوریت شناخت استعمار، شیوه‌های نفوذ دولت‌های غربی و پیامد‌های آن بر جوامع شرقی و جهان اسلام به نگارش درآورده است.

در آثاری، چون مجموعه چندجلدی «سرگذشت استعمار» و دیگر عناوین مرتبط با این موضوع، نویسنده با تکیه بر اسناد تاریخی معتبر و بازآفرینی دراماتیک حوادث، تصویری عینی از سازوکار چپاول ثروت‌ها، تخریب هویت‌های ملی و سرکوب استقلال‌خواهی ملت‌ها ترسیم می‌کند.

قلم روان، دوری از کلیشه‌گویی و استفاده از فرم روایی جذاب باعث شده است تا این کتاب‌ها صرفاً یک درس‌نامه خشک تاریخی نباشند، بلکه مخاطب را در جریان سفری تاریخی با واقعیت‌های ناگفته جهان سیاست روبه‌رو سازند.

از ویژگی‌های برجسته این مجموعه، پیوند دادن هوشمندانه حوادث گذشته با تحولات معاصر است؛ رویکردی که ذهن پرسشگر نسل جدید را به سوی تحلیل نقادانه رویداد‌های بین‌المللی و شناخت شیوه‌های نوین استعمار (استعمار فرانو و نفوذ فرهنگی) سوق می‌دهد و سواد تاریخی و سیاسی مخاطب را ارتقا می‌بخشد.

کتاب‌های استعمارشناسی محمد میرکیایی الگویی موفق از تلفیق تاریخ‌نگاری متعهدانه و ادبیات جذاب روایی برای نسل نو به شمار می‌روند؛ آثاری که علاوه بر غنی‌سازی کتابخانه‌ها و مدارس، منبعی سودمند برای برنامه‌سازان رسانه‌ای جهت تبیین مفاهیم استقلال و مقاومت فرهنگی در برابر هجمه‌های نوین است.