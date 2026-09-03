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دوازدهم شهریورماه در تقویم ملی ایران، سالروز شهادت سردار نامآور جنوب، شهید «رئیسعلی دلواری» و «روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس» است، روزی که یادآور دلاورمردی، غیرت دینی و پایداری مردمان خطه نیلگون خلیج فارس در برابر دستدرازی و سلطهطلبی استعمارگران کهن به خاک پاک میهن اسلامی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نخلهای دلوار با گذشت بیش از یک قرن هنوز به مردی مینازد و میبالد که به دلوار، تاریخی پر افتخار بخشید. صفحات سطر سطر تاریخ دلوار و بوشهر مملو از بانگ پرخشم و استعمارستیز رئیسعلی دلواری است، دلاوری که خیابانهای دلوار به گواهی تاریخ طنین گامهایش را بر خاک تفتیده جنوب فراموش نکرده است.
در کوران جنگ جهانی اول، بریتانیا با نقض آشکار بیطرفی ایران، با ناوها و نیروهای نظامی خود وارد بوشهر شد تا موقعیت استراتژیک منطقه را تحت کنترل درآورد. در شرایطی که دولت مرکزی از اقتدار و توان کافی برای دفاع از مرزها برخوردار نبود، غیورمردان تنگستان و دشتستان با تکیه بر ایمان و فتوای علمای بزرگ دین، پرچم دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور را برافراشتند.
شهید رئیسعلی دلواری با سازماندهی نیروهای مردمی و اجرای شبیخونهای دقیق و شجاعانه، ماشین نظامی استعمار پیر را در خاک بوشهر زمینگیر کرد. آنچه مقاومت رئیسعلی و یارانش را ماندگار ساخت، صرفاً تاکتیکهای نظامی نبود، بلکه برخاستن از انگیزه الهی، پیوند وثیق با مرجعیت دینی و پایبندی راسخ به عدم سازش در برابر متجاوزان بیگانه بود؛ هویتی که در طول تاریخ الهامبخش جنبشهای ضد استعماری ایران شد.
در روز ۱۲ شهریور سال ۱۲۹۴ رئیسعلی دلواری فرمانده نیروهای مقاومت تنگستان در برابر نیروهای انگلیسی به شهادت رسید به همین دلیل سالروز شهادت ایشان در تقویم به نام روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده است.
تجارب تاریخی به وضوح نشان میدهد هرگاه ملتی در برابر زیادهخواهی قدرتهای سلطهگر ایستادگی کرده، توانسته است هویت و عزت خود را حفظ کند. خلیج فارس همواره شاهدی زنده بر پیوند ناگسستنی مردم ایران با استقلال و امنیت پایدار منطقه بوده است.
حماسه شهید رئیسعلی دلواری و یاران مبارزش در تنگستان، الگویی ماندگار از استعمارستیزی متکی بر ایمان و غیرت ملی است.
نامگذاری ۱۲ شهریور به عنوان «روز ملی مبارزه با استعمار»، صرفاً بازخوانی یک رخداد تاریخی نیست؛ بلکه یادآوری یک حقیقت زنده است: روحیه مقاومت، ضامن بقا، استقلال و اقتدار یک ملت است.
گرامیداشت این روز، تجدید میثاق با آرمانهای شهدایی است که امنیت و سرافرازی امروز ایران اسلامی وامدار خون پاک آنان است و نشان میدهد که راه استقلالخواهی و نفی سلطه بیگانگان، همواره پرفروغ و جاری است.