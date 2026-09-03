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سرمربی فجر سپاسی گفت: این تیم در دیدار پیش رو برابر مس شهربابک، با هدف کسب سه امتیاز و حفظ جایگاه فعلی در جدول لیگ برتر به میدان میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم فوتبال فجر سپاسی در دیدار پیش رو برابر مس شهربابک، با هدف کسب سه امتیاز و حفظ جایگاه فعلی در جدول لیگ برتر به میدان میرود.
رسول خطیبی، سرمربی فجر سپاسی در نشست خبری پیش از این دیدار، با اشاره به اهمیت این مسابقه برای هر دو تیم گفت: ما در زمین خود بازی میکنیم و با برنامهریزی انجامشده، امیدواریم علاوه بر ارائه فوتبالی باکیفیت، بتوانیم از این بازی امتیاز کامل را کسب کنیم.
وی با تحلیل رویکرد تیمهای مقابل، اظهار داشت: «بسیاری از تیمهایی که به شیراز میآیند، رویکردی دفاعی در پیش میگیرند و به دنبال استفاده از ضدحملات هستند.
سرمربی این تیم همچنین با اشاره به فرآیند شکلگیری تیم افزود: با توجه به اینکه تیم ما تازه تشکیل شده است، تمرکز اصلی بر ایجاد هماهنگی در فاز دفاعی است که تا این مرحله عملکرد خوبی داشتهایم، هرچند در مرحله هجومی نیز برای بهبود ضربه آخر و افزایش موقعیتهای گلزنی تلاش میکنیم.
خطیبی در ادامه با اشاره به تغییرات گسترده در ترکیب تیم، از محدودیتهای زمان آمادهسازی و بدنسازی گفت و افزود: با وجود تغییر در ۶۰ تا ۷۰ درصد بازیکنان، اکنون در جایگاه مناسبی از جدول قرار داریم و باید تلاش کنیم تا از این موقعیت دفاع کنیم.
سرمربی فجر سپاسی همچنین از تغییر رویکرد باشگاه در جذب بازیکن خبر داد و گفت: برنامهریزی ما برای ساختن یک تیم پایدار و بلندمدت است. برخلاف گذشته که جذب بازیکنها عمدتاً کوتاهمدت بود، اکنون بازیکنانی با قراردادهای چهارساله به خدمت گرفته شدهاند که نشاندهنده برنامهریزی برای فصلهای آینده است.
دیدار تیم فجر شهید سپاسی برابر مس شهر بابک در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر ، از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پارس شیراز برگزار میشود.