به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با بیان جاری بودن جریان زاینده رود در رونق گردشگری اصفهان تأثیرگذار بود، گفت: هم اکنون ضریب اشغال هتل های این استان به ۱۰۰ درصد رسیده است.

امیرکرم زاده افزود: در استان اصفهان، حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تخت استاندارد اقامتی، ۵۰۰ خانه مسافر، افزون بر ۷۰۰ اقامتگاه بوم‌گردی و دو هزار تأسیسات گردشگری داریم.

وی اضافه کرد: می توانیم حدود ۱۲۰ گردشگر را در استان اصفهان اسکان دهیم.

استانداراصفهان هم با تأکید بر لزوم حمایت از فعالان بخش خصوصی گردشگری در شرایط دشوار اقتصادی، از پیش‌بینی بیش از ۲۰۰ رویداد متنوع استانی، ملی و بین‌المللی، برنامه‌ریزی برای میزبانی از مسئولان موسسه های گردشگری برجسته خارجی و تقویت گردشگری طبیعی با مشارکت شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خبر داد.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنعت گردشگری ناشی از شرایط اخیر اقتصادی، بر حمایت همه‌جانبه از فعالان این عرصه تأکید کرد و افزود: در تلاش هستیم با اجرای راهکارهای عملیاتی، بار مالی و مشکلات پیش‌روی فعالان گردشگری کاهش یابد.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی ( هزار و ۹۹۸ مورد آن به ثبت ملی و ۱۷ اثر آن به ثبت جهانی رسیده) و و هزاران جاذبه گردشگری کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.