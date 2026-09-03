با استناد به پیش بینی وقوع بارش‌های پاییزی تاثیر گرفته از تغییرات اقلیمی، مدیریت بحران استانداری بر آماده باش تمامی نهاد‌های اجرایی و خدماتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به پیش‌بینی وقوع بارش‌های پاییزی متأثر از تغییرات اقلیمی و تحلیل الگوی بارندگی‌ها، وقوع بارش‌های پاییزی شبیه به الگوی سال ۱۳۹۸ احتمال دارد و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی باید در حالت آماده‌باش قرار گیرند.

منصور شیشه‌فروش افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف شده‌اند درخصوص پاک‌سازی و لایروبی کانالها، مادی‌ها، مسیل‌ها و بازگشایی بستر رودخانه‌ها، به‌ویژه در پهنه‌های پرخطر و تقاطع‌های آسیب‌پذیر اقدام کنند.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از درس‌آموخته‌های سیل‌های گذشته ادامه داد: رفع تصرفات غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها با همکاری دستگاه‌های متولی در دستور کار قرار گرفته است، تا از بروز حوادث ناگوار مشابه سال‌های پیش جلوگیری شود.

منصور شیشه فروش با اشاره به اهمیت صیانت از قنات‌ها، اراضی کشاورزی، باغ‌ها و تاسیسات روستایی گفت: اجرای طرح‌های پخش سیلاب و آبخیزداری با مشارکت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن پیگیری می‌شود و هم‌زمان ارتقای توان امدادی، تجهیز پایگاه‌های هلال‌احمر و راهداری و آمادگی کامل ماشین‌آلات برای مدیریت بحران‌های احتمالی در جاده‌ها و مناطق شهری انجام خواهد شد.

وی افزود: طبق ابلاغیه جدید، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند منابع اعتباری مورد نیاز برای بیمه ساختمان‌ها و اموال منقول و غیرمنقول خود را در برابر سیل، زلزله، طوفان و سایر حوادث احصا و اعلام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر اهمیت خودحفاظتی گفت: بر اساس ابلاغ صادر شده، لازم است تمامی اماکن مسکونی، اداری و خودرو‌های شخصی ودولتی در برابر مخاطرات وحوادث گوناگون، از جمله حوادث جنگی و تهدیدات، زیر پوشش بیمه ۶ ماهه و سالانه قرار گیرند.

وی افزود: اعتبارات پنج‌ساله مدیریت بحران ملی که در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد باید به‌صورت هدفمند برای مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها و ایمن‌سازی شریان‌های حیاتی استان هزینه شود.