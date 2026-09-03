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سه پرنده شکاری قاچاق از نوع دلیجه در بازرسی از یک دستگاه خودرو سواری در اصفهان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مأموران انتظامی پاسگاه رامشه هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.
سرهنگ احمد نیکبخت افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو سه پرنده شکاری از نوع دلیجه را که به صورت غیرمجاز شکار و قاچاق میشد، کشف کنند.
وی ادامه داد: در این خصوص ۲ متهم شناسایی شده و پس از تشکیل پرونده برای اجرای اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.