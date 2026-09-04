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مرحله اول مرمت کاشیهای مسجد جامع عباسی اصفهان (معروف به مسجد امام)، یادگار دوره صفویه در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: بخشی از این کاشیها پیش از جنگ تحمیلی سوم و خسارت دیگری نیز بر اثر فشار هوایی ناشی از موج انفجار در دو ضلع مسجد شامل ریزش کاشی بر اثر فشار هوا، صوت و لرزش حاصل از موج انفجار، پوسته شدن لعاب کاشیها همچنین ترک و خردشدگی به این مسجد تاریخی وارد شد.
سید روح الله سید العسگری افزود: در مرحله اول برای مرمت ۲۸ اثر تاریخی آسیب دیده در جنگ تحمیلی استان اصفهان، ۱۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافته که بخش قابل توجهی از آن برای مرمت آثار تاریخی میدان امام استفاده میشود.
وی اضافه کرد: مرحله اول مرمت مسجد جامع عباسی اصفهان شامل آرایههای کاشی کاری، مستندنگاری تصویری و شماره گذاری کاشی ها، برچیدن و جداکردن کاشیهای سست از سطح دیوار، تمیزکاری کاشیهای جداشده، همچنین نصب کاشی هفت رنگ و پاکسازی است که به همت دو گروه مرمت کار در حال اجراست.
سید العسگری با تأکید بر اینکه مرمت کاشیهای بدنه به صورت توأمان با مرمت سنگهای ازاره انجام میشود، ادامه داد: این دو موضوع باید همزمان صورت گیرد؛ چون بیشترین آسیبی که بدنههای کاشی دیدهاند در مرز بین سنگهای ازاره و روی سر همین سنگهاست که مرحله اول مرمت تا پاین شهریور ادامه دارد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: قرارداد آسیب شناسی و مطالعات دقیق خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی، زمینشناسی، ارتعاش و موارد مشابه مسجد جامع عباسی اصفهان نیز با دانشگاه اصفهان امضا شده است.
مسجد جامع عباسی اصفهان به واسطه تزئینهای معماری بسیار شگفتانگیز به کار رفته در آن، شهرتی جهانی دارد.
این مسجد در سال ۱۳۵۸ با مجموعه میدان نقش جهان در سازمان جهانی یونسکو ثبت شد.
گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان