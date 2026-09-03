به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در راستای ارتقای دانش تخصصی و به‌روزرسانی قرارداد‌های درمانی، کارگاه آموزشی انواع خونریزی‌های داخل جمجمه، درمان و مراقبت با حضور کادر درمان و گروه فوریت‌های پزشکی در سالن اجتماعات بیمارستان امام خمینی آباده برگزار شد.

هدف اصلی از برگزاری این کارگاه ایجاد یک زبان مشترک تخصصی میان گروه‌های درمانی است که از لحظه ورود بیمار دچار تروما تا زمان انتقال به اتاق عمل و دوران نقاهت پس از آن، با جدیدترین روش‌های علمی و استاندارد‌های مراقبتی آشنا شوند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.