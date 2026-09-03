رئیسعلی دلواری از مبارزان دوران مشروطه بود که استبداد را درجنوب ایران زمین گیر کرد و به وطن دوستی شهره بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سال ۱۲۹۴ خورشیدی وقتی جنوب ایران در معرض اشغال کامل قرار گرفت علیه انگلیسی‌ها در بوشهر قیام کرد و نتوانست تحقیر ملت ایران را تحمل کند.

او ۱۱۱ سال قبل ثابت کرد رئیس علی ملت ایران است درست در زمانی که بی طرف ایران در جنگ، منافع انگلیسی‌ها را تامین نکرد.

امروز هم که استعمار به دنبال ضربه زدن به ملت است ایران و خطه جنوب پر شده از رئیسعلی دلواری‌ها که پای حفظ منافع ملی ایستاده‌اند.

شهید سردار علیرضا تنگسیری یکی از همین قهرمانانی بود که در جنگ تحمیلی سوم برای ایران مانند کوه ایستاد و حاکمیت ملی ایران را در تنگه هرمز تثبت کرد و در مسیر ساخت ایران قوی گام برداشت.