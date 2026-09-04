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سامانه ظرفیت خالی با هدف اتصال نیاز به خدمات و استفاده بهینه از ظرفیتهای پنهان و دیده نشده اقتصاد در اصفهان طراحی و تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ یکی از فناوران شرکت دانش بنیان تولید سامانه ظرفیت خالی گفت: این طرح درمدت سه سال با فعالیت ۵ نفر بهصورت مستقیم و ۱۲ نفر بهصورت غیرمستقیم شکل گرفته و حالا در جمع ۱۰ طرح سند بهرهوری استان اصفهان قرار گرفته است.
فرید ملک احمدی افزود: ظرفیتهای خالی در سامانه تولید شده ثبت میشود و سپس نیازها و درخواستها نیز اعلام میشوند و سامانه با همرسانی ظرفیت و تقاضا، زمینه استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم میکند.
وی بااشاره به ویژگیهای این سامانه گفت: با بهره گیری از این سامانه، به جای ایجاد ظرفیتهای جدید، از ظرفیتهایی که همین امروز وجود دارند، بهتر استفاده میشود بطوریکه با کاهش زمان، کاهش هزینه و افزایش بهرهوری همراه است.