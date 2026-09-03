رئیس کمیسیون خدمات شهری و عضو شورای اسلامی شهر یزد از آغاز برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات مربوط به طرح استقبال از مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فاطمه زارع بیدکی گفت: مجموعه مدیریت شهری با استفاده از ظرفیت‌های موجود، آماده‌سازی فضای پیرامونی مدارس و آموزشگاه‌ها را در آستانه بازگشایی مدارس دنبال می‌کند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به بررسی موضوع مدارس، آموزش و پرورش و برنامه‌های استقبال از مهر در کمیسیون خدمات شهری اظهار کرد: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، جلسات مرتبط با این موضوع برگزار شده و اقدامات قابل انجام از سوی شهرداری برای آماده‌سازی محیط مدارس و معابر پیرامونی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه شهردار یزد نیز عضو شورای آموزش و پرورش است، افزود: حضور مدیریت شهری در این مجموعه، ظرفیت مناسبی برای هماهنگی بیشتر میان شهرداری و آموزش و پرورش و پیگیری مسائل مرتبط با مدارس فراهم کرده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: سال گذشته در قالب طرح استقبال از مهر، حدود ۱۷۰ مدرسه و آموزشگاه در سطح شهر در این طرح قرار گرفتند و مجموعه اقداماتی برای آماده‌سازی محیط شهری و پیرامونی آنها انجام شد. امسال نیز جلسات مربوط به این طرح تشکیل شده و برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات مورد نیاز در حال انجام است.

زارع بیدکی با اشاره به بخشی از اقدامات پیش‌بینی‌شده در طرح استقبال از مهر گفت: خط‌کشی و ساماندهی معابر منتهی به مدارس و آموزشگاه‌ها، هرس درختان و رسیدگی به وضعیت فضای سبز، ساماندهی دیوارنویسی‌ها و توجه به زیبایی بصری محیط پیرامونی مدارس از جمله اقداماتی است که شهرداری می‌تواند در این زمینه انجام دهد.

وی تأکید کرد: مدارس و آموزشگاه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با دانش‌آموزان و خانواده‌ها، از اولویت‌های مهم در برنامه استقبال از مهر هستند و تلاش می‌شود اقدامات خدماتی و زیباسازی مورد نیاز، پیش از آغاز سال تحصیلی با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

عضو شورای اسلامی شهر یزد همچنین با اشاره به طرح «گل مهر» گفت: در کنار اقدامات خدماتی و ایمنی، توجه به زیبایی و ایجاد فضای مناسب و بانشاط در سطح شهر و به‌ویژه محیط‌های آموزشی نیز مورد توجه قرار دارد و طرح‌های مرتبط با این موضوع در برنامه‌های استقبال از مهر دنبال خواهد شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح استقبال از مهر، تنها آماده‌سازی یک مدرسه یا یک معبر نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ برای ارتقای ایمنی، نظم، زیبایی و کیفیت محیط پیرامونی مدارس است تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها آغاز سال تحصیلی را در شرایط مطلوب‌تری تجربه کنند.