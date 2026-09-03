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ساغر جندقی از سمنان برای آمادگی حضور در رقابت های آسیایی ۲۰۲۶ به اردوی تیم ملی کاراته جوانان دعوت شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اردوی تیم ملی جوانان با هدف ارتقای سطح آمادگی ملیپوشان و انتخاب نفرات اعزامی به رقابتهای آسیایی ۲۰۲۶ اردن برگزار میشود.
پیش از این، ساغر جندقی ورزشکار سمنانی در رده سنی جوانان و وزن مثبت ۶۶ کیلوگرم در مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاراته کشور توانست با دستیابی به مقام اول، موفقیت خود را با انتخاب شدن در اردوی تیم ملی تکمیل کند.
مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ هشتم سپتامبر (هفته آینده) در اَمانِ اردن برگزار میشود