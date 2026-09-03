به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: با توجه به اهمیت رونق دوباره پرورش اسب کاسپین، بیستمین و یکمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل، نژاد کاسپین، ۸ تا ۱۰ مهر امسال در بندرانزلی برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت تجدید هویت اسب کاسپین به عنوان نژادی اصیل در استان و کشور، افزود: پرورش دوباره اسب کاسپین در استان و کشور، توسعه ورزش سوارکاری برای کودکان و نوجوانان، رونق گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه پرورش اسب کاسپین از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: اسب کاسپین یکی از نژاد‌های پایه و بین‌المللی شناخته شده است و زیستگاه طبیعی آن جنگل‌های هیرکانی محسوب می‌شود.

صالح محمدی افزود: این جشنواره علاوه بر جنبه زیبایی‌شناسی، بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی اسب کاسپین و توسعه صنعت سوارکاری در گیلان را فراهم می‌آورد و نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی و جذب گردشگر خواهد داشت.

وی گفت: جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین در گیلان فرصتی کم‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش این نژاد اصیل و همچنین توسعه گردشگری و ورزش سوارکاری استان ایفا می‌کند.