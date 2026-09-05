به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ مدیرکل گمرکات استان سمنان از صادرات بیش از ۲۶۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۳۱ میلیون و ۵۹ هزار و ۵۹۴ دلار از گمرکات استان در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: صادرات کالا از گمرکات استان در این مدت از نظر وزنی ۶۴ درصد و از نظر ارزش ۵۱ درصد افزایش داشته است.

مرتضی حاجیان نژاد افزود: عمده کالا‌های صادراتی استان شامل کربنات سدیم، روغن موتور، کلروکلیپ، سیم و کابل، مواد شوینده، زغال‌سنگ، فروسیلیس، سیمان، مصنوعات پلاستیکی، اسید سولفوریک، کولر آبی، نمک خوراکی، بدنه ماشین لباسشویی، اسید کلریدریک، کاشی و سرامیک، پنل گچی، فویل آلومینیوم، صفحات مشبک، چدنی، اجاق گاز، شمش سرب، داروی پزشکی و همچنین کالا‌های اساسی ستاد عتبات عالیات از جمله مواد غذایی و کولر آبی بوده است.

مدیرکل گمرکات استان سمنان گفت: این کالا‌ها به ۳۱ کشور جهان از جمله عراق، افغانستان، ترکیه، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، کویت، هند، ازبکستان، ارمنستان، گرجستان، فرانسه، آلمان و بلغارستان صادر شده است.

حاجیان با بیان اینکه صادرات کالا از گمرکات استان در سال ۱۴۰۵ روندی افزایشی داشته است، گفت: صادرات استان در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۶۴ درصد و از نظر ارزش ۵۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی متوسط ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی گمرکات استان را ۴۹۲ دلار اعلام کرد و افزود: این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان سمنان ادامه داد: این میزان صادرات توسط ۲۶۱ شرکت و در قالب سه هزار و ۷۹۳ فقره اظهارنامه صادراتی انجام شده است.

حاجیان نژاد همچنین گفت: در پنج ماهه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۰ هزار و ۷۳ تن کالا به ارزش ۵۸ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۲۱۴ دلار از گمرکات استان سمنان ترخیص شده است.

وی افزود: عمده کالا‌های وارداتی شامل ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، خودرو و برخی لوازم یدکی، درب و پنجره PVC، مواد کمکی نساجی، ماشین‌آلات راهسازی، پنبه، ورق گالوانیزه و سایر کالا‌های مورد نیاز بخش تولید بوده است.

مدیرکل گمرکات استان سمنان گفت: این کالا‌ها از ۲۱ کشور جهان از جمله ترکیه، چین، آلمان، امارات متحده عربی، روسیه و عمان وارد کشور شده است.

حاجیان نژاد با اشاره به تغییرات واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: واردات کالا از طریق گمرکات استان در پنج ماهه امسال از نظر وزنی ۲۶ درصد افزایش، اما از نظر ارزش ۳۳ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین از افزایش قابل توجه درآمد گمرکات استان خبر داد و گفت: درآمد گمرک استان سمنان در پنج ماهه سال ۱۴۰۵، بدون احتساب ضمانت‌نامه‌ها، بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۲۰ میلیارد و ۱۴ میلیون ریال بوده است.

حاجیان افزود: از این میزان، پنج هزار و ۱۱۴ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده است.