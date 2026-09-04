با ارائه تسهیلات کم بهره بنیاد برکت، نیمی از نانوایی شهرستان فریدونشهر به موتوربرق مجهز شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان فریدونشهر با اشاره به اینکه تاکنون ۵۰ درصد نانوایی‌های این شهرستان به موتوربرق مجهز شده‌اند، گفت: از ۷۰ واحد نانوایی دولتی و آزادپز تاکنون ۳۵ واحد به موتوربرق تجهیز شده‌اند.

ابراهیم اصلانی افزود: بنیاد برکت برای تجهیز ۱۵ نانوایی شهرستان فریدونشهر اعلام آمادگی کرده است.

تسهیلگر بنیادعلوی در شهرستان فریدونشهر نیز از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیزنانوایی‌های این شهرستان به موتوربرق خبر داد و گفت: تاکنون به ۱۲ نانوایی شهرستان تسهیلات یک میلیارد و۵۰۰ میلیون ریالی برای خرید موتور برق پرداخت شده است.

غلامرضا کیانی با بیان اینکه ۵ واحد نانوایی نیز در حال تکمیل پرونده برای دریافت تسهیلات خرید موتور برق هستند، افزود: بنیاد علوی آمادگی دارد تا در مناطق روستایی نیز تسهیلات کم بهره خرید موتور برق د اختیار واحد‌های نانوایی روستایی قرار دهد.