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طرح مبارزه با آفات بیولوژیک در مسجد تاریخی اخیانیهای شاهرود اجرا شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️سید محمدصادق رضویان رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود گفت: با توجه به حساسیتهای ساختاری و تاریخی بناهای میراث فرهنگی، بهمنظور پیشگیری از هرگونه آسیب احتمالی ناشی از عوامل زیستی طرح مقابله با آفات بیولوژیک در مسجد تاریخی اخیانیها اجرا شد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این اثر معماری، افزود: هدف اصلی از این اقدام حفاظتی، مهار سریع عوامل مخرب زیستی و جلوگیری از تخریب تدریجی مصالح و ساختار بنا است و حفظ اصالت و سلامت فیزیکی این اثر، اولویت اجرای این طرح است تا بنا از هرگونه تغییر در ماهیت یا تخریب بافت تاریخی محفوظ بماند.
مسجد تاریخی اخیانیها با شماره ثبت ۸۶۱۲، در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .