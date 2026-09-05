سال گذشته هزار و ۲۰۰ کلاس درس در قالب این طرح بهسازی و شاداب‌سازی شد و امسال نیز عملیات بهسازی هزار و ۳۰۰ کلاس درس آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان به اجرای طرح شهید عجمیان برای شاداب‌سازی و بهسازی مدارس اشاره کرد و گفت: سال گذشته هزار و ۲۰۰ کلاس درس در قالب این طرح بهسازی و شاداب‌سازی شد و امسال نیز عملیات بهسازی هزار و ۳۰۰ کلاس درس آغاز شده است.

جهانگیر صفری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان، با اشاره به اجرای طرح آسفالت محوطه مدارس در استان، اظهار کرد: سال گذشته نزدیک به ۷۵ هزار مترمربع از محوطه مدارس ۱۴گانه آموزشی استان که بر اساس بازدیدهای انجام‌شده نیازمند آسفالت بودند، احصا و عملیات اجرایی آن انجام شد.

وی افزود: در مجموع، ۲۰۰ هزار مترمربع از محوطه مدارس استان زنجان آسفالت شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای بهسازی و مناسب‌سازی فضاهای آموزشی انجام می‌شود، گفت: تلاش شده است مدارس دارای اولویت و نیازمند آسفالت، بر اساس بررسی‌های میدانی و بازدیدهای انجام‌شده شناسایی و اقدامات لازم برای بهسازی محوطه آنها انجام شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با بیان اینکه اقدامات عمرانی گسترده‌ای در مدارس استان در حال انجام است، گفت: بخشی از این اقدامات معمولاً مطرح نمی‌شود، اما لازم است مردم در جریان فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه مدرسه‌سازی و بهسازی فضاهای آموزشی قرار گیرند.

صفری در ادامه به اجرای طرح شهید عجمیان برای شاداب‌سازی و بهسازی مدارس اشاره کرد و گفت: سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ کلاس درس در قالب این طرح بهسازی و شاداب‌سازی شد و امسال نیز عملیات بهسازی یک هزار و ۳۰۰ کلاس درس آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم این کلاس‌ها و فضاهای آموزشی را برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده کرده و تا مهرماه تحویل دهیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با تأکید بر اهمیت مشارکت گروه‌های جهادی و دستگاه‌های مختلف در اجرای این طرح، تصریح کرد: اجرای این اقدامات صرفاً یک کار عمرانی نیست و هدف اصلی، ایجاد محیطی شاداب و مناسب برای دانش‌آموزان است.

صفری ادامه داد: گروه‌های جهادی، هلال‌احمر، فرهنگیان و سایر افرادی که امکان مشارکت دارند می‌توانند در این اقدامات همراهی کنند و با مشارکت جمعی، زمینه بهبود فضای مدارس و ایجاد محیطی مطلوب‌تر برای دانش‌آموزان فراهم شود.