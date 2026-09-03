با حمایت بنیاد علوی، کشت دوم در بخشی از اراضی کشاورزی اردبیل رونق گرفته است؛ اقدامی که در کنار افزایش تولید، می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار و بهبود معیشت خانواده‌های روستایی کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با حمایت بنیاد علوی، کشت دوم در بخشی از اراضی کشاورزی رونق گرفته است؛ کشاورزان با بهره‌گیری از این حمایت‌ها اقدام به کشت محصولاتی همچون خیار، گوجه‌فرنگی، انواع سبزیجات و محصولات صیفی کرده‌اند؛ اقدامی که در کنار افزایش تولید، می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار و بهبود معیشت خانواده‌های روستایی کمک کند.

کشت دوم به معنای کاشت محصولی دیگر پس از برداشت محصول اول در همان زمین و طی یک سال زراعی است. این شیوه با هدف افزایش بهره‌وری از زمین، آب و نهاده‌های کشاورزی انجام می‌شود.