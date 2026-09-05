به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پروژه آزادراه حرم تا حرم در محدوده استان سمنان در سه قطعه به طول ۱۱۴ کیلومتر تعریف شده است که قطعه نخست آن از خروجی محور گرمسار–قم تا نقطه تبادل آرادان و قطعه دوم نیز از نقطه تبادل آرادان تا محدوده پس از لاسجرد امتداد دارد.

قطعه نخست این پروژه تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۱۲ درصدی رسیده است و در حال حاضر تمرکز اصلی عملیات اجرایی بر تکمیل قطعه دوم قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت : در هفته دولت ۹ کیلومتر دیگر از قطعه دوم زیر بار ترافیک رفت.

محمد حسینی طباطبایی با بیان اینکه ۱۶ کیلومتر باقی‌مانده این قطعه نیز هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد در دست اجراست، تصریح کرد: برای تکمیل این بخش از پروژه، تأمین ۲۶ هزار میلیارد ریال اعتبار ضروری است و با تخصیص به‌موقع منابع مالی، امکان تسریع در روند اجرا و بهره‌برداری از آن فراهم خواهد شد.

پیش از این، ۳۶ کیلومتر از قطعه دوم آزادراه حرم تا حرم در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسیده بود و ادامه عملیات اجرایی این پروژه با هدف تکمیل یکی از مهم‌ترین کریدور‌های ارتباطی کشور با جدیت در حال پیگیری است.