در برخورد یک دستگاه تیبا با کامیون در جاده شاهرود ـ مجن، سه تن از کارکنان حوزه هنری شاهرود جان باختند و یک نفر مصدوم شد.

سانحه رانندگی، سه هنرمند شاهرودی را به کام مرگ کشاند

سانحه رانندگی، سه هنرمند شاهرودی را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در پی وقوع سانحه رانندگی در جاده شاهرود ـ مجن، سه تن از کارکنان و هنرمندان حوزه هنری شهرستان شاهرود جان خود را از دست دادند.

در این حادثه یک دستگاه خودروی سواری تیبا با یک دستگاه کامیون برخورد کرد که در پی آن سه نفر جان باختند و یک نفر نیز مصدوم شد.

جان‌باختگان این حادثه مصطفی واحدی، رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود، عشرت سادات میرحسینی و محمد عابد‌یانی از کارکنان و هنرمندان حوزه هنری شاهرود بودند.