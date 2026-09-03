به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدمهدی دادمان رئيس حوزه هنری در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت سه تن از اعضای خانواده حوزه هنری استان سمنان، نوشت:

عروج سه تن از اعضای خانواده حوزه هنری انقلاب اسلامی استان سمنان، برادر عزیزمان مرحوم مصطفی واحدی، رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود، مرحومه سرکار خانم مریم‌السادات میرحسینی، همکار ارجمندمان و هنرمند گرامی مرحوم محمدرضا عبادیانی، در حین مأموریت و پی‌جویی دغدغه‌های مکتبی‌شان در میدان فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی، خبری سخت و جانکاه بود.

عزیزانی را از دست داده‌ایم که حضور گرم و مهربانشان برای همکاران و دوستانشان عزیز بود و حالا نبودنشان، داغی سنگین برای خانواده حوزه هنری است.

وحید جلیلی قائم مقام رئیس سازمان در امور فرهنگی و دبیر ستاد تحول رسانه ملی نیز پیام تسلیتی صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

پرواز ملکوتی رفیق عزیز؛ یار وفادار جبهه فرهنگی انقلاب، برادر گرانقدر و مخلص، مصطفی واحدیِ نازنین، مومن و همیشه در صحنه را به همسنگرانش در آوردگاه رزم تمدنی ایران اسلامی خصوصا بچه‌های حوزه هنری و جشنواره عمار تسلیت می‌گویم.

مصطفای عزیز درحالی به امام شهید خود پیوست که عمری شهیدانه زیسته بود.

آخرین بار در شب وداع آقای شهید در جوار حسینیه امام خمینی زیارتش کردم در حالی که در فراق آن جانِ جانان می‌گریست و آرام نمی‌گرفت.

سپاس خدای‌را که اکنون پس از عمری فعالیت مخلصانه و بی انقطاع، با کوله‌باری از تقوا و خلوص و جهاد، در جوار رحمت رب‌العالمین آرام گرفته است و پاداش او را به اذن خدا، قرآن کریم تضمین کرده است که "من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله".

حتما تلاش و تکاپوی بی‌ریا و با برکت او در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، الگوی الهام‌بخشی برای دوستان و همشهریان و همسنگرانش در تمام کشور خواهد بود.

برای خانواده و عزیزان او و محمد عبادیانی و مریم‌سادات میرحسینی_ همراهانش در این سفر بی بازگشت_ از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت می‌کنم.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَان

هم چنین متن پیام فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

خبر تأسف‌بار درگذشت جمعی از همکاران حوزه هنری شاهرود در پی سانحه دلخراش رانندگی، موجب تألم و تأثر عمیق شد.

بی‌تردید فقدان این عزیزان ضایعه‌ای دردناک برای خانواده‌های محترم آنان و همچنین جامعه فرهنگ و هنر کشور است.

ضمن ابراز همدردی صمیمانه، این مصیبت را به خانواده‌های داغدار، همکاران حوزه هنری سمنان و عموم هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر، شکیبایی و اجر الهی مسئلت دارم.

فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) و مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان

استاندار سمنان هم با صدور پیامی، درگذشت سه تن از اعضای خانواده حوزه هنری استان سمنان، را تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم مصطفی واحدی، رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود و دو تن از همکاران ایشان، مرحومان میرحسینی و عبادیانی، موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

بی‌تردید فقدان هنرمندان و فعالانی که با تعهد و دغدغه‌مندی، سال‌ها در عرصه فرهنگ و هنر و در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای دینی و اسلامی گام برداشته‌اند، ضایعه‌ای برای جامعه فرهنگی و هنری استان سمنان به شمار می‌رود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، این مصیبت را به خانواده‌های معزز درگذشتگان، همکاران و مجموعه حوزه هنری شهرستان شاهرود و عموم اهالی فرهنگ و هنر استان تسلیت عرض می‌کنم.

تلاش‌ها و خدمات فرهنگی و هنری این عزیزان در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و اعتلای فرهنگ دینی و انقلابی، برگ زرینی در کارنامه آنان و یادگاری ماندگار برای جامعه فرهنگی شهرستان شاهرود خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای این عزیزان، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای خانواده‌های داغدار و سایر بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدجواد کولیوند

استاندار سمنان