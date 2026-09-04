مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان سمنان، انتساب کلیپ منتشرشده درباره درگیری و دستگیری یک قاتل فراری در بیمارستان شاهرود را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان سمنان اعلام کرد: کلیپ منتشرشده در فضای مجازی با موضوع درگیری و دستگیری یک قاتل فراری در بیمارستان که با انتساب به یکی از بیمارستان‌های شاهرود در حال بازنشر است، هیچ ارتباطی با استان سمنان ندارد.

پلیس استان سمنان از شهروندان و کاربران فضای مجازی خواست پیش از انتشار مطالب، از صحت و اعتبار اخبار اطمینان حاصل کنند و از بازنشر اخبار و محتوای غیرموثق و خلاف واقع خودداری کنند.

این مرکز همچنین هشدار داد انتشار اخبار نادرست و انتساب وقایع به مکان‌ها و مناطق مختلف بدون منابع معتبر، می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی میان شهروندان شود و در صورت انتشار عمدی مطالب خلاف واقع یا بازنشر محتوای کذب، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.