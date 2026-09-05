رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تاکید بر ضرورت آمادگی بخش کشاورزی برای بارش‌های پیش‌رو، اقدامات میدانی از جمله لایروبی شبکه‌ها و نظارت بر ایمن‌سازی مزارع را از اولویت‌های مدیریت بحران برای پیشگیری از خسارت به تولیدکنندگان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آمادگی بخش کشاورزی برای بارش‌های پیش‌رو، اقدامات میدانی از جمله لایروبی شبکه‌ها و نظارت بر ایمن‌سازی مزارع از اولویت‌های مدیریت بحران برای پیشگیری از خسارت به تولیدکنندگان عنوان کرد.

جواد سلطانی کاظمی با تحلیل اثرات پدیده ال‌نینو و بررسی وضعیت ۳۰ شهرستان استان، بر لزوم اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت منابع آب و بیمه محصولات تاکید کرد.

وی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد مدیریتی در مواجهه با بحران‌های طبیعی افزود: مشکلات بخش کشاورزی در زمان بحران با نامه‌نگاری حل نمی‌شود لذا تمامی مدیران موظفند اقدامات میدانی، به‌ویژه لایروبی شبکه‌ها را در اولویت قرار دهند.

‌رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان توضیح داد: هر چند احداث و نگهداری سیل‌بند‌ها در حوزه وظایف مستقیم سازمان نیست، اما احساس مسئولیت در قبال معیشت تولیدکنندگان ایجاب می‌کند که سازمان با تمام توان در کنار بهره‌برداران باشد و بر روند ایمن‌سازی مزارع نظارت کند.

وی با استناد به پایش مناطق در معرض خطر گفت: طبق نظر هواشناسی در زاگرس شامل شهرستان‌های اندیکا، ایذه، دزپارت، مسجدسلیمان، لالی و باغملک بیشترین احتمال افزایش روان‌آب و سیلاب وجود دارد.

سلطانی کاظمی در خصوص محور اطلاع‌رسانی و ترویج خاطرنشان کرد: توصیه‌های کاربردی و راهکار‌های عملی، به‌ویژه برای کاشت محصولات پاییزه و برداشت محصولات تابستانه، باید به‌صورت دقیق از طریق ترویج و مدیریت شهرستان‌ها به دست کشاورزان، دامداران و عشایر برسد.

‌رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر تشکیل جلسات کمیته مدیریت بحران بخش کشاورزی به صورت مستمر تاکید کرد.