به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس گودرزی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی غیرقانونی و ضدبشری آمریکا علیه ایران، گفت: جنگ، جنگ واحد و دارای ابعاد نظامی و اقتصادی است و همان‌گونه که مقاومت، دفاع و واکنش مؤثر در حوزه نظامی جایگاه ویژه‌ای در راهبرد‌های جمهوری اسلامی دارد، در حوزه اقتصاد نیز چنین است. همان‌طور که اجازه نمی‌دهیم دشمن در عرصه نظامی پیروز شود، در مقابل تلاطم‌های اقتصادی نیز منفعل نخواهیم بود. منافع کشور ایران، منافع مجزا و مستقل از دیگر کشور‌ها نیست بلکه منافع کشور‌های منطقه امروز به هم پیوسته و در هم آمیخته است؛ به‌گونه‌ای که هر ضربه‌ای به اقتصاد ایران، لزوماً بر اقتصاد سایر کشور‌های منطقه نیز اثر خواهد گذاشت و اگر نفت ایران به فروش نرود، نفت هیچ کشوری در منطقه فروش نخواهد رفت.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اهل تعامل، برادری و صلح است، اما هرگونه نقض منافع ملی ایران خط قرمز ماست بنابراین هر کسی در تحریم‌های ظالمانه آمریکا با واشنگتن همراه شود، با واکنش‌های مؤثر و پشیمان‌کننده ایران روبه‌رو خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا در کنار رفع تحریم‌ها، گام‌های موثری در جهت خنثی‌سازی و بی‌اثر کردن آنها بردارد. گوشه‌ای از این اقدام شامل مدیریت تنگه هرمز است که در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد و مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز در اختیار ایران باعظمت است چرا که این کشور است که در این حوزه متضرر شده و ظرفیت‌هایش مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: ما نمی‌توانیم نسبت به گروگان گرفته شدن اقتصاد و معیشت ملت، داروی بیماران و نان مردم ایران توسط دشمنان بی‌تفاوت باشیم و حتماً از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پشیمان کردن دشمنان استفاده خواهیم کرد. دنیا امروز مخالف یکجانبه‌گرایی آمریکا است و دیگر با او همراهی نمی‌کند و اقدامات اخیر واشنگتن، تنها تلاش‌های مذبوحانه و دست‌وپا زدن کشوری است که اعتبار خود را در سطح جهانی از دست داده است. ایالات متحده که در عرصه‌های دفاعی و نظامی شکست خورده، اکنون درصدد است جنگ را در حوزه‌های دیگر دنبال کند، اما با تکیه بر پشتیبانی ملت‌ها و آگاهی سایر کشور‌های جهان، در این مسیر نیز ناکام خواهد ماند.