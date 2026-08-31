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در حالی که تقویمها نهمین روز از شهریور ماه را نشان میدهند و هنوز در بسیاری از نقاط کشور، خورشیدِ تابستان با تمام قدرت میتابد، شهر اردبیل گویی در یک چرخش زمانی، زودهنگام به استقبال پاییز رفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مجید کوهی مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به پدیدههای جوی مورد انتظار در هفته جاری از تداوم کاهش دما و استمرار هوای خنک در این استان خبر داد.
مجید کوهی اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی در چهار روز آینده با فعالیت سامانه ناپایدار جوی، آسمان استان اردبیل نیمه ابری تا ابری بوده و در ساعتهایی از شبانهروز در مناطقی بارش متناوب باران بیشتر به صورت رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود.
وی افزود: امروز ناپایداریهای جوی مانند تندباد موقتی، رگبار و رعد و برق، اصابت صاعقه، خیزش گرد و خاک در بعضی ساعتها به نسبت شدید خواهد بود که با توجه به شرایط فصلی و محلی میتواند در ناحیههای مستعد سبب رخداد مخاطرههای جوی نیز گردد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تاکید بر لزوم توجه هشدارهای هواشناسی در بازه زمانی مورد اشاره، بیان کرد: روزهای سهشنبه و چهارشنبه (۱۰ شهریور و ۱۱ شهریور) از شدت ناپایداریهای جوی کاسته خواهد شد و تنها در مناطقی از استان، به ویژه در مناطق کوهستانی بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: همچنین از عصر امروز با وزش باد خزری و نفوذ توده هوای مرطوب و خنک به منطقه، دمای هوا به طور نسبی کاهش خواهد یافت و در مجموع در چهار روز آینده حاکمیت هوای بسیار خنک در استان اردبیل تداوم خواهد داشت.
کوهی تاکید کرد: برای روزهای پنجشنبه و جمعه شرایط جوی پایدار، آسمان بیشتر صاف همراه با افزایش نسبی دمای هوا در استان اردبیل انتظار میرود.