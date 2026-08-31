به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،فرماندار بابل گفت: با دستور مستقیم استاندار مازندران، پنج هکتار از اراضی منابع ملی برای احداث بیمارستان جایگزین شهید بهشتی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت.

میرتبار افزود: در جریان دیدار با استاندار مازندران و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، موضوع احداث بیمارستان جایگزین شهید بهشتی مطرح شد که با دستور مستقیم استاندار، پنج هکتار از اراضی منابع ملی برای ساخت بیمارستان جدید در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت.

وی گفت: این اقدام می‌تواند گام مهمی در توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان بابل و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم منطقه باشد.

فرماندار بابل با قدردانی از حمایت استاندار مازندران، بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح بیمارستان جدید تأکید کرد.