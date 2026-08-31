رئیس پلیس راهور کردستان گفت: با توجه به اقدامات پیشگیرانه در معابر شهری و فرهنگ سازی، آمار تصادفات منجر به فوت در مردادماه سالجاری در معابر شهری امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۳ درصد و در پنج ماهه ۸ در صد کاهشی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ همتی زاده اظهار داشت: پلیس راهور کردستان در این روند کاهشی در مرداد ماه در رتبه ۳ کشور قرار گرفته و لازم است دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها و شورای ترافیک استان در کاهش این آمار با عمل به مسئولیت اجتماعی و وظایف خود تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه ۲۲ مورد تصادف فوتی درون شهری در ۵ ماهه اول سالجاری در این استان، پنج مورد مربوط به شهر مریوان بوده است افزود: بیشترین علت این تصادفات عدم تسریع در افتتاح کمربندی غربی این شهرستان و تردد کامیون‌ها در سطح معابر شهری بوده است که بیشترین تصادفات درونشهری مربوط به تردد وسائل نقلیه سنگین در سطح معابر شهری این شهرستان می‌باشد.

رئیس پلیس راهور کردستان گفت: در استان کردستان ۲۶ معبر پر حادثه شناسایی شده که ۲۲ معبر آن حادثه خیز است که در این راستا اصلاح پنج مورد آن از جمله بلوار مرزداران و دکتر حسینی در سنندج، ناحیه منفصل شهری سراب قروه، افتتاح کمربندی غربی شهر مریوان و کمربندی شهر کامیاران به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و قطعا در کاهش تصادفات تاثیر گذار می‌باشد.

سرهنگ رضا همتی زاده عنوان کرد: اصلاح تقاطع حافظ (شریف آباد) سنندج مسیر شمال به جنوب بلوار پاسداران از جمله برنامه‌های کارشناسی کاهش ترافیک شهر سنندج است که می‌طلبد با اصلاح هندسی و یا تعریف برنامه مناسب در ۶ ماهه دوم از سوی دستگاه‌های متولی، نسبت به رفع نارضایتی شهروندان اقدام شود.

وی گفت: سردار الهی فرماندهی محترم انتظامی استان به جد پیگیر رفع معابر حادثه خیز و پر ترافیک شهر‌های استان هستند و مطالبه اصلاح هندسی معابر و هوشمند سازی را به صورت ویژه در دستور کار پلیس راهور قرار داده است.