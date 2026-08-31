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شاخص کیفی هوا در شهرستان آبادان در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه ۹ شهریور شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان با ۱۳۸، شادگان با ۱۲۶، سوسنگرد با ۱۴۹، ملاثانی با ۱۴۸، گتوند با ۱۴۶، دزفول و بهبهان با ۱۴۰، هندیجان و اهواز با ۱۳۵ میکروگرم بر مترمکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است.
همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای هویزه ۱۸۵، شوشتر ۱۶۰، شوش ۱۵۹ و اندیمشک ۱۵۵ میکروگرم مبر مترمکعب ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروههای سنی و وضع قرمز است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، براساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.