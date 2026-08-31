به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت، دو فروشگاه جدید روستابازار در شهرستان میاندوآب به بهره‌برداری رسید و تعداد فروشگاه‌های روستابازار این شهرستان به چهار باب افزایش یافت.

همزمان با گرامیداشت هفته دولت و در راستای توسعه زیرساخت‌های شبکه تعاون روستایی، دو فروشگاه جدید روستابازار با برند تروکا مارکت در شهرستان میاندوآب افتتاح و فعالیت خود را آغاز کردند.

روح‌اله پشتواره، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان میاندوآب، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: راه‌اندازی این دو فروشگاه در راستای سیاست‌های حمایتی شبکه تعاون روستایی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و با هدف توسعه شبکه توزیع و عرضه مستقیم کالا انجام شده است.

وی افزود: هدف از ایجاد این مراکز، تقویت و تجهیز زیرساخت‌های شبکه تعاون روستایی، تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های اساسی با قیمت مناسب و کوتاه کردن زنجیره توزیع است. در این راستا، با حذف واسطه‌های غیرضروری، زمینه عرضه مستقیم محصولات تولیدی کشاورزان و تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان نهایی فراهم می‌شود.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان میاندوآب با اشاره به استقبال شهروندان از فروشگاه‌های روستابازار تصریح کرد: با بهره‌برداری از دو واحد جدید، تعداد فروشگاه‌های روستابازار در سطح شهرستان میاندوآب به چهار باب افزایش یافته است که توسعه این مراکز می‌تواند در تنظیم بازار، ایجاد تعادل در قیمت‌ها و دسترسی آسان‌تر مردم به کالا‌های مورد نیاز نقش مؤثری داشته باشد.

پشتواره در پایان تأکید کرد: شبکه تعاون روستایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و توسعه زیرساخت‌های نوین توزیع، در تلاش است ضمن حمایت از تولیدکنندگان و تقویت معیشت روستاییان، زمینه عرضه مستقیم محصولات و تأمین آسان‌تر مایحتاج عمومی شهروندان را فراهم کند.