پخش زنده
امروز: -
با هدف حذف واسطهها و عرضه مستقیم کالا بهرهبرداری از دو فروشگاه جدید روستابازار در میاندوآب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت، دو فروشگاه جدید روستابازار در شهرستان میاندوآب به بهرهبرداری رسید و تعداد فروشگاههای روستابازار این شهرستان به چهار باب افزایش یافت.
همزمان با گرامیداشت هفته دولت و در راستای توسعه زیرساختهای شبکه تعاون روستایی، دو فروشگاه جدید روستابازار با برند تروکا مارکت در شهرستان میاندوآب افتتاح و فعالیت خود را آغاز کردند.
روحاله پشتواره، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان میاندوآب، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: راهاندازی این دو فروشگاه در راستای سیاستهای حمایتی شبکه تعاون روستایی از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و با هدف توسعه شبکه توزیع و عرضه مستقیم کالا انجام شده است.
وی افزود: هدف از ایجاد این مراکز، تقویت و تجهیز زیرساختهای شبکه تعاون روستایی، تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب و کوتاه کردن زنجیره توزیع است. در این راستا، با حذف واسطههای غیرضروری، زمینه عرضه مستقیم محصولات تولیدی کشاورزان و تولیدکنندگان به مصرفکنندگان نهایی فراهم میشود.
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان میاندوآب با اشاره به استقبال شهروندان از فروشگاههای روستابازار تصریح کرد: با بهرهبرداری از دو واحد جدید، تعداد فروشگاههای روستابازار در سطح شهرستان میاندوآب به چهار باب افزایش یافته است که توسعه این مراکز میتواند در تنظیم بازار، ایجاد تعادل در قیمتها و دسترسی آسانتر مردم به کالاهای مورد نیاز نقش مؤثری داشته باشد.
پشتواره در پایان تأکید کرد: شبکه تعاون روستایی با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و توسعه زیرساختهای نوین توزیع، در تلاش است ضمن حمایت از تولیدکنندگان و تقویت معیشت روستاییان، زمینه عرضه مستقیم محصولات و تأمین آسانتر مایحتاج عمومی شهروندان را فراهم کند.