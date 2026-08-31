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به مناسبت هفته دولت، طرحهای زیر ساختی جادهای با اعتبار بیش از یک هزار و ۱۶۷ مییلیارد ریال در شهرستان دشت آزادگان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دشت آزادگان افزود: این طرحها با هدف تسهیل عبور و مرور، افزایش ایمنی تردد کاربران جادهای و بهبود وضعیت دسترسیهای روستایی و مواصلاتی به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
حموله طرفی افزود: در این مرحله، عملیات بهسازی و آسفالت محورهای مهمی در سطح شهرستان به انجام رسید که شامل بهسازی و آسفالت محور اهواز به سوسنگرد و بالعکس با صرف ۲۶۸ میلیارد ریال و همچنین بهسازی و آسفالت محور سوسنگرد به چذابه و بالعکس با اعتباری بالغ بر ۲۷۷ میلیارد ریال میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر محورهای مواصلاتی اصلی، نگاه ویژهای به توسعه راههای روستایی و محلی وجود داشت؛ بهطوری که طرحهای مهمی از جمله بهسازی و آسفالت محور سویدانی – دغاغله – دحیمی به طول ۱۱ کیلومتر با ۳۰۸ میلیارد ریال اعتبار و همچنین احداث و بهسازی راه روستایی جلیعه به طول ۶.۵ کیلومتر با اعتبار ۲۰۵ میلیارد ریال تکمیل و آماده بهرهبرداری شده است. همچنین، در بخش دیگری از این اقدامات، محور شریعتی به همراه احداث کمربندی روستای صکور صالح به طول ۶ کیلومتر با هزینهای معادل ۱۰۹ میلیارد ریال بهسازی و آسفالت شده است.
حموله طرفی تاکید کرد: مجموعه اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان خوزستان با تمام توان در تلاش است تا با تکمیل این طرحها، گامی مؤثر در جهت کاهش سوانح جادهای و تسهیل در جابهجاییهای مردم شریف دشت آزادگان بردارد و روند توسعه زیرساختهای حملونقلی منطقه با جدیت ادامه خواهد داشت.