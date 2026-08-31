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جشن شصت و نهمین سالگرد استقلال مالزی با حضور دهها هزار نفر از مردم این کشور و مقامات آن برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، دهها هزار نفر از مردم مالزی امروز با حضور در میدان «داتاران پوتراجایا» در جشن روز ملی و شصتونهمین سالگرد استقلال این کشور شرکت کردند؛ مراسمی که با حضور پادشاه و ملکه مالزی، نخستوزیر و دیگر مقامهای ارشد این کشور برگزار شد.
امسال شصتونهمین سالگرد استقلال مالزی با شعار «مالزی مدنی؛ رفاه برای همگان» برگزار شد و بیش از ۸۰ هزار نفر برای تماشای مراسم در میدان پوتراجایا حضور یافتند.
مراسم با ورود پادشاه و ملکه مالزی در ساعت ۸ صبح آغاز شد و پس از اجرای سرود ملی، «نگاراکو»، پادشاه مالزی از یگانهای حاضر در مراسم سان دید.
رژه نیروهای مسلح، پلیس، سازمانهای امدادی و دستگاههای دولتی بخش دیگری از مراسم روز ملی مالزی بود و توانمندیهای دفاعی، امدادی و خدماتی این کشور به نمایش گذاشته شد. در بخش پایانی، جنگندهها و هواگردهای نظامی از فراز میدان پوتراجایا عبور کردند.
مالزی در ۳۱ اوت ۱۹۵۷ استقلال خود را از استعمار بریتانیا به دست آورد و امسال شصتونهمین سالگرد استقلال این کشور را گرامی میدارد. روز ملی مالزی هر سال با برگزاری مراسم رسمی، رژه نیروهای نظامی و غیرنظامی و برنامههای فرهنگی در سراسر کشور برگزار میشود.
مراسم امسال در شرایطی برگزار شد که مقامهای مالزی پیش از برگزاری، وضعیت آلودگی هوا و مهدود منطقهای را نیز تحت نظر داشتند و اعلام کرده بودند در صورت نامناسب بودن شرایط، اقدامات لازم برای حفظ سلامت شرکتکنندگان انجام خواهد شد.