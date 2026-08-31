

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ شینا انصاری امروزدر بازدید از موزه حیات وحش پردیسان بجنورد در جمع خبرنگاران، بازچرخانی و استفاده مجدد از آب را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت منابع آبی کشور دانست و گفت: صنایع باید با حرکت به سمت بازچرخانی آب، برداشت از منابع آب زیرزمینی و سطحی را کاهش دهند.

وی گفت: در شرایطی که زیست‌بوم‌های کشور با بحران کم‌آبی مواجه هستند، مدیریت مصرف آب و استفاده مجدد از منابع موجود باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی خراسان شمالی افزود: ورود صنایع بزرگی همچون پتروشیمی خراسان در بجنورد به حوزه بازچرخانی آب می‌تواند در کاهش برداشت از منابع آبی و حرکت به سمت مدیریت پایدار منابع آب مؤثر باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به وضعیت تالاب‌های کشور گفت: اکنون ۷۰ درصد تالاب‌ها با مشکل کم‌آبی مواجه هستند و این وضعیت تهدیدی جدی برای تنوع زیستی کشور محسوب می‌شود.

انصاری تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب تکالیف قانونی خود، سهم طبیعت از منابع آب را مطالبه و این موضوع را از دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهد کرد.

وی همچنین از اجرای طرح‌هایی برای حفاظت از تالاب‌های خراسان شمالی خبر داد و گفت: با حمایت استاندار، طرح‌های متعددی برای حفاظت از تالاب‌ها اجرا شده که طرح تالاب «آق‌قشلاق» و جلوگیری از دخل و تصرف در اراضی تالابی از جمله این اقدامات است.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود درباره حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اظهار کرد: با وجود فعالیت سایت تکثیر یوز در توران، اولویت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست، تأمین امنیت کریدور‌های حرکتی و حفاظت از زیستگاه‌های این گونه ارزشمند است.

وی کاهش تهدید‌ها در کریدور‌های زیستگاهی و حفاظت از مسیر‌های تردد یوزپلنگ را مهم‌ترین گام برای حفظ این گونه در معرض خطر انقراض دانست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درباره موزه تاریخ طبیعی پردیسان گفت: ساختمان اداری این مجموعه تکمیل شده و با توجه به دسترسی مناسب آن در پارک پردیسان، امیدواریم موزه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.