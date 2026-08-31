به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقابت‌های هندبال خردسالان دختر منطقه ۲ کشور که طی روز‌های ۷ و ۸ شهریورماه ۱۴۰۵ در فلاورجان اصفهان به پایان رسید، با قهرمانی و نایب قهرمانی مازنی‌ها همراه بود.

آینده نور قهرمان شد، شوکاشور آمل نایب قهرمان، تا این دو تیم نماینده این منطقه در مسابقات مناطق کشور معرفی شوند.

رقابت‌های هندبال خردسالان منطقه ۲ کشور در حالی در فلاورجان اصفهان برگزار شد که مازندران در بخش داوری نیز با سلیمانی و پورکیوانی در این رقابت‌ها حاضر بود.