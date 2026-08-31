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نمایشگاه تخصصی «الکام انرژی» با محوریت «انرژی؛ پیشران توسعه هوشمند» از امروز، ۹ شهریور، به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نمایشگاه با تمرکز بر ریزشبکههای هوشمند برق، تولید پراکنده، ذخیرهسازهای انرژی و پلتفرمهای خدمات انرژی برگزار شد.
این رویداد با هدف توسعه و ترویج کسبوکارهای مرتبط با مولدهای تولید پراکنده، ریزشبکهها و ذخیرهسازهای انرژی و همچنین جلب مشارکت فعال ذینفعان این حوزه، به همت سندیکای صنعت برق ایران و با همکاری شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو برگزار شده است.
ارائه و معرفی آخرین دستاوردها، فناوریها و ظرفیتهای تخصصی کشور در حوزه انرژی هوشمند و فناوریهای نوین صنعت برق از دیگر اهداف این نمایشگاه اعلام شده است.
همچنین در حاشیه این رویداد چهار روزه، دو نشست و سه کارگاه تخصصی برگزار میشود.
نمایشگاه تخصصی «الکام انرژی» در سالن ۵ نمایشگاه بینالمللی تهران برپاست.