نمایشگاه تخصصی «الکام انرژی» با محوریت «انرژی؛ پیشران توسعه هوشمند» از امروز، ۹ شهریور، به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نمایشگاه با تمرکز بر ریزشبکه‌های هوشمند برق، تولید پراکنده، ذخیره‌ساز‌های انرژی و پلتفرم‌های خدمات انرژی برگزار شد.

این رویداد با هدف توسعه و ترویج کسب‌وکار‌های مرتبط با مولد‌های تولید پراکنده، ریزشبکه‌ها و ذخیره‌ساز‌های انرژی و همچنین جلب مشارکت فعال ذی‌نفعان این حوزه، به همت سندیکای صنعت برق ایران و با همکاری شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو برگزار شده است.

ارائه و معرفی آخرین دستاوردها، فناوری‌ها و ظرفیت‌های تخصصی کشور در حوزه انرژی هوشمند و فناوری‌های نوین صنعت برق از دیگر اهداف این نمایشگاه اعلام شده است.

همچنین در حاشیه این رویداد چهار روزه، دو نشست و سه کارگاه تخصصی برگزار می‌شود.

نمایشگاه تخصصی «الکام انرژی» در سالن ۵ نمایشگاه بین‌المللی تهران برپاست.