

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از درخشش و مدال‌آوری غزل قاضی زاده دانش‌آموز بیرجندی در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین IESO ۲۰۲۶ در شهر تورین ایتالیا خبر داد.

مرتضوی گفت: نوزدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین از ۲۹ مرداد تا ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر تورین ایتالیا برگزار شد که تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در رقابت با نخبگان جهان موفق به ثبت نتایجی درخشان شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها، غزل قاضی‌زاده دانش‌آموز دبیرستان استعداد‌های درخشان شهرستان بیرجند، به عنوان یکی از اعضای تیم ملی ۴ نفره جمهوری اسلامی ایران، موفق شد در دو بخش انفرادی و تیمی برای کشورمان و استان خراسان جنوبی افتخارآفرینی کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: غزل قاضی‌زاده در بخش رقابت‌های تست‌های انفرادی با شایستگی مدال برنز جهان را بر گردن آویخت و همچنین در بخش کاوش گروهی میدانی بین‌المللی (ITFI) نیز به همراه تیم موفق به کسب مدال برنز شد.

مرتضوی افزود: تیم ملی کشورمان در این رویداد بین‌المللی در بخش‌های مختلف از جمله مستند کوتاه، طرح سیستم زمین و بخش‌های انفرادی و تیمی به مقام‌های برتر و مدال‌های طلا، نقره و برنز دست یافت.