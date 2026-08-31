سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی، در بازدید از قرنطینه مرزی بازرگان، ضمن بررسی فرآیند‌های کنترل بهداشتی بر کالا‌های صادراتی و وارداتی، بر لزوم تشدید نظارت‌های تخصصی در این پایانه به عنوان دروازه اروپا و خط مقدم امنیت زیستی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیامک قابلی، سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی، در بازدید میدانی از قرنطینه مرزی بازرگان، ضمن بررسی فرآیند‌های کنترل بهداشتی بر کالا‌های صادراتی و وارداتی، بر لزوم تشدید نظارت‌های تخصصی برای صیانت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از ورود عوامل بیماری‌زا به کشور تأکید کرد.

قابلی در این بازدید، با حضور در بخش‌های مختلف قرنطینه مرزی بازرگان، روند نمونه‌برداری، آزمایش و صدور گواهی‌های بهداشتی بین‌المللی را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد. وی در این بازدید با اشاره به موقعیت استثنایی مرز بازرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی رسمی کشور، اظهار داشت: «پایانه مرزی بازرگان نه تنها دروازه ترانزیت کالا به اروپا، بلکه خط مقدم امنیت زیستی کشور محسوب می‌شود. هرگونه غفلت در نظارت‌های قرنطینه‌ای، نه تنها سلامت جامعه، بلکه اقتصاد دامپروری کشور را با ریسک جدی مواجه خواهد کرد.»

سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های کارشناسان مستقر در مرز، بر ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و بهره‌گیری از دانش فنی نوین در بازرسی محموله‌ها تأکید کرد و افزود: تسهیل در صادرات و حمایت از بازرگانان، هم‌تراز با سخت‌گیری‌های بهداشتی، رویکرد اصلی ماست. ما باید با حفظ استاندارد‌های بین‌المللی، فرآیند‌های اداری را برای صادرکنندگان تسهیل کنیم تا ضمن حفظ سلامت عمومی، از تولید ملی نیز پشتیبانی لازم صورت گیرد.