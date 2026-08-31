آیین اختتامیه طرح «مصباح‌الهدی» با محوریت امام‌شناسی و آشنایی با سیره اهل‌بیت (ع)، با تجلیل از بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز، خانواده و فرهنگی برگزیده در آموزش و پرورش ناحیه دو یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در این مراسم گفت: طرح «مصباح‌الهدی» یکی از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش است که هر سال با هدف آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با سیره و معارف ائمه اطهار (ع) برگزار می‌شود.

حسین میرشریف افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، محور طرح «مصباح‌الهدی» به معرفی شخصیت، سیره و معارف امام جواد (ع) اختصاص داشت و دبیرخانه این طرح در آموزش و پرورش ناحیه دو یزد فعالیت خود را دنبال کرد.

وی ادامه داد: این طرح با مشارکت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان در رشته‌ها و بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری، قرآن و عترت و کتابخوانی اجرا شد و زمینه‌ای برای تقویت شناخت و انس بیشتر دانش‌آموزان با معارف اهل‌بیت (ع) فراهم کرد.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش ناحیه دو یزد اظهار کرد: در آیین اختتامیه طرح «مصباح‌الهدی»، از بیش از ۳۰۰ نفر از دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان که در بخش‌های مختلف این طرح موفق به کسب عنوان برتر شده‌اند، تجلیل شد.

وی هدف از اجرای این طرح را تقویت فعالیت‌های پرورشی، تعمیق معرفت دینی و فراهم کردن زمینه آشنایی نسل نوجوان و جوان با سیره ائمه اطهار (ع) عنوان کرد.

طرح «مصباح‌الهدی» با محوریت آشنایی دانش‌آموزان با سیره و معارف اهل‌بیت (ع) از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش به شمار می‌رود و هر سال با محوریت یکی از ائمه اطهار (ع) اجرا می‌شود.