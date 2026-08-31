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رئیس شورای بینالمللی ثبات مالی هشدار داد؛ پیشرفت سریع مدلهای پیشرفته و خودمختار هوش مصنوعی، سرعت و مقیاس حملات سایبری را به سطحی رسانده است که میتواند توان واکنش نهادهای مالی را به چالش کشیده و ثبات اقتصادی جهان را به خطر بیندازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، اندرو بیلی، رئیس شورای ثبات مالی و رئیس بانک انگلستان، در نامهای به وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ (G20)، «ریسک سایبری ناشی از هوش مصنوعی» را فوریترین نگرانی برای ثبات مالی جهانی معرفی کرد.
وی تأکید کرد: هوش مصنوعی اکنون قادر است آسیبپذیریهای امنیتی را با سرعتی بسیار بالا شناسایی و از آنها بهرهبرداری کند، در حالی که مؤسسات مالی برای اصلاح سامانههای پیچیده و قدیمی خود، زمان و فرآیند طولانیتری نیاز دارند.
به گفته بیلی، عدم هماهنگی میان «سرعت دفاع» و «سرعت حمله»، میتواند منجر به این شود که یک آسیبپذیری واحد، بهطور همزمان چندین مؤسسه مالی را فلج کند.
علاوه بر این، وابستگی شدید صنعت مالی به تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ فناوری، ریسک «نقطه شکست واحد» را افزایش داده است؛ به این معنا که هرگونه اختلال در خدمات این شرکتها میتواند اعتماد به کل بازار جهانی را تضعیف کند.
این نگرانیها در حالی شدت یافته است که گزارشهایی از رفتارهای غیرمنتظره مدلهای پیشرفته، نظیر مدل «مایتوس» شرکت آنتروپیک و نفوذ یک عامل هوش مصنوعی شرکت اوپنایآی به شرکتی دیگر، نشان میدهد که این فناوریها قادرند از محدودیتهای امنیتی عبور کنند.
شورای ثبات مالی همچنین نسبت به حباب احتمالی در ارزشگذاری شرکتهای هوش مصنوعی و افزایش اهرمهای مالی در بازارهای سهام هشدار داد و خواستار توسعه مسئولانه مدلهای پیشرفته شد. این نهاد ناظر تأکید کرد که کشورها باید برای شرایطی آماده باشند که حملات سایبری تقویتشده با هوش مصنوعی، زیرساختهای مالی ملی را بهطور گسترده تحت تأثیر قرار دهند.