سعید صمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، افزود: مشکلات واردات پس از جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)، فولادسازان را به استفاده از منابع داخلی سوق داد و اکنون معادن در مسیر افزایش تولید قرار دارند، در حالی که نوسانات جهانی قیمت زغال‌سنگ متالورژی تأثیر قابل‌توجهی بر تأمین داخلی ندارند.

وی با اشاره به تاریخچه تأمین زغال‌سنگ در ایران گفت: پیش از جنگ تحمیلی سوم، کشور واردکننده قابل توجه زغال‌سنگ و کک متالورژی بود که برای تولید فولاد استفاده می‌شد؛ اما پس از جنگ و به‌دنبال مشکلاتی که در واردات پیش آمد، فولادسازان به سمت استفاده از زغال‌سنگ داخلی گرایش پیدا کردند.

وی افزود: اکنون چند ماه است که کل زغال‌سنگ مورد نیاز صنعت فولاد از طریق معادن زغال‌سنگ کشور تأمین می‌شود و خوشبختانه مشکل خاصی از سوی فولادسازان گزارش نشده است.

به گفته صمدی، معادن نیز در مسیر افزایش تولید حرکت می‌کنند تا پاسخگوی نیاز صنعت باشند.

وی درباره نوسانات بازار گفت: زغال‌سنگ متالورژی به دلیل اینکه در دنیا تولیدش زیاد نیست، دچار نوسانات زیادی می‌شود؛ در ۱۵ روز اخیر حدود ۱۰ درصد قیمت زغال‌سنگ متالورژی افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود قیمت کک متالورژی نیز بالاتر برود.

وی تأکید کرد: به لحاظ اینکه ما در شش ماهه اخیر به منابع زغال‌سنگ داخلی وابسته شدیم و همه نیاز خود را از معادن داخلی تأمین می‌کنیم، از نوسانات بازار جهانی تأثیر چندانی نمی‌پذیریم و در برابر نوسانات ایمن هستیم.

دبیر انجمن زغال‌سنگ کشور گفت: امیدواریم این روند استمرار پیدا کند و معادن زغال‌سنگ با همکاری فولادسازان داخلی به سمت افزایش تولید و متنوع‌سازی تولید حرکت کنند؛ به‌طوری که حتی پس از پایان جنگ، فولادسازان بهانه‌ای برای واردات نداشته باشند.

وی به وضعیت پرداخت‌ها میان فولادسازان و معادن نیز اشاره کرد و خواستار همکاری مالی صنعت فولاد شد؛ توقع می‌رود در شرایط فعلی فولادسازان در بخش نقدینگی به معادن زغال‌سنگ کمک کنند و زغال‌سنگی که می‌گیرند پول آن را به‌موقع پرداخت کنند. در شرایط فعلی، فولادسازان با تأخیر ۵ تا حتی ۶ ماهه پول زغال‌سنگ را پرداخت می‌کنند که این موضوع انگیزه معدن‌کاران را کاهش می‌دهد؛ انتظار می‌رود در یک بازه زمانی معقول، پرداخت‌ها انجام شود.

صمدی با اشاره به اینکه این فرصت خوبی است که کشور به سمت خودکفایی در حوزه زغال‌سنگ حرکت کند افزود: ادامه همکاری میان معادن و فولادسازان می‌تواند زمینه‌ساز ثبات تأمین و رشد تولید داخلی باشد.