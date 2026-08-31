سازمان مدیریت بحران نپال از افزایش تعداد کشته‌های سیل اخیر در این کشور به ۹۰۳ نفر خبر داد و اعلام کرد: دست کم ۹۳۳ کارگر نیروگاه‌های برق آبی نیز در تونل‌های ۶ پروژه گرفتار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از تارنمای روزنامه هندوستان تایمز، در پی سیل مرگباری که مرز نپال و تبت را درنوردید بیش از ۳۰۰۰ نفر همچنان مفقود هستند.

به گفته وزارت امور خارجه نپال، ۸۸۶ نفر نجات یافته‌اند و تلاش‌های جستجو و نجات همچنان ادامه دارد.

این وزارتخانه اعلام کرد که ۴۰۰ تبعه خارجی در میان مفقودشدگان گزارش شده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که ساکنان نپال با افزایش سطح آب در رودخانه بوتکوشی، هشدارهای سیل جدیدی را در تلفن‌های همراه خود دریافت کردند.

افزایش شمار کشته‌های سیل نپال به ۹۰۳ نفر/ بیش از ۹۰۰ نفر در تونل‌ها محبوس مانده‌اند

تلاش برای نجات ادامه دارد

بسیاری از کشورها، از جمله هند، چین و کره، تیم‌های نجات را برای تخلیه و نجات افراد گرفتار در تونل‌ها اعزام کرده‌اند.

وزارت امور خارجه نپال اعلام کرد که نجات جان انسان‌ها، یافتن مفقودان، نجات افراد گرفتار، ارائه کمک‌های فوری به بازماندگان و اطمینان از اینکه شهروندان نپالی و خارجی آسیب‌دیده کمک و پشتیبانی مناسب را دریافت می‌کنند، اولویت دولت نپال است.

همزمان با ادامه تلاش‌ها برای یافتن مفقودشدگان، وزارت امور خارجه هند نیز روز یکشنبه اطلاعاتی مبنی بر نجات ۱۴۹ هندی در نپال را به اشتراک گذاشت.

دانشمندان نپالی نیز در گزارش اولیه خود اعلام کردند: سیل ویرانگری که در کریدور بوتکوشی-تریشولی نپال رخ داد، ناشی از بهمن عظیم یخی-سنگی در ارتفاعات هیمالیا بوده است.

نپال دفن دسته جمعی قربانیان ناشناس سیل را آغاز کرد

مقامات نپال اعلام کردند که دفن دسته جمعی قربانیان در حال تجزیه و ناشناس را آغاز کردند، زیرا سردخانه‌ها و مراکز امدادی مملو از اجساد بوده است.

در همین حال کشورهای منطقه از جمله هند و چین برای اعزام تیمی از کارشناسان پزشکی قانونی برای کمک به شناسایی قربانیان اعلام آمادگی کرده اند.