مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از ۴ بار مشاهده مستقیم یوزپلنگ در دو سال گذشته در حوزه شهرستانهای طبس و عشق آباد خبر داد و بر اهمیت حیاتی حفظ زیستگاه‌های طبیعی این گونه در حال انقراض تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از ۴ بار مشاهده مستقیم یوزپلنگ در دو سال گذشته در حوزه شهرستانهای طبس و عشق آباد خبر داد و گفت: خراسان جنوبی به دلیل اتصال به زیستگاه‌های مرکزی و شرقی کشور، به عنوان یکی از امن‌ترین و در عین حال حساس‌ترین قلمرو‌های زیستی یوزپلنگ شناخته می‌شود که نیازمند رویکردی فراتر از حفاظت سنتی است.

خانی افزود: در خراسان جنوبی، با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، تلاش‌های مستمری برای شناسایی و حفاظت از راهگذرهای زیستی و زیستگاه‌های احتمالی این گونه در حال انجام است.

وی افزود: حفاظت از یوزپلنگ، تنها به معنای محافظت از خود این حیوان نیست، بلکه حفاظت از کل زنجیره غذایی و سلامت اکوسیستم‌های کویری استان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از آغاز اجرای طرح اختصاصی یوزبان در استان خبر داد وگفت: برای این طرح ۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که صرف بکار گیری نیرو، انجام طرح‌های مطالعاتی، مدیریت منابع آبی، خرید خودروی عملیاتی، دوربین تله‌ای و تجهیز تیم‌های حفاظتی، پایش زیستگاه‌ها و تقویت شبکه‌های نظارتی می شود.

خانی گفت: این طرح با هدف حفاظت ویژه و پایدار از یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس و راهگذرهای ارتباطی آن طراحی و اجرا می‌شود و گامی بلند در مدیریت زیستگاه و کاهش عوامل تهدیدکننده حیات این گونه است.

وی بر اهمیت نقش جوامع بومی تأکید کرد و گفت: محیط‌بانان در کنار جوامع محلی، دامداران و عشایر، فعالیت می‌کنند و فرهنگ‌سازی در میان این جوامع و تبدیل کردن آنها به حامیان یوزپلنگ، یکی از اولویت‌های کاری ما در این حوزه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از تمامی نهاد‌های اجرایی، سازمان‌های مربوطه و نهاد‌های فرهنگی خواست در برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی خود، موضوع حفاظت از گونه‌های در معرض خطر را در اولویت قرار دهند.

پناهگاه حیات وحش نایبندان در شهرستان طبس با وسعت ۱.۵ میلیون هکتار از مطلوبترین زیستگاه آخرین بازمانده‌های یوز آسیایی در ایران است.

گفتنی است به مناسبت نهم شهریور ماه، روز ملی یوزپلنگ، چهارمین همایش ملی پوزپلنگ آسیایی در استان خراسان شمالی در حال برگزاری است.