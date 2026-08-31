تحلیل راهبردی پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت
پیام رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) به مناسبت هفته دولت را باید در سطحی فراتر از یک پیام مناسبتی و حتی فراتر از مجموعهای از توصیههای اجرایی به دولت خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این پیام در واقع تصویری از الزامات حرکت کشور در شرایط کنونی به سمت «ایران هر چه قوی تر» ارائه میدهد. برای دریافت و دانلود فایل «تحلیل راهبردی پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت از روایت قدرت و قوت ایران تا فرا راهبردی شدن فرهنگ و تعلیم و تربیت» روی لینک زیر کلیک نمائید.