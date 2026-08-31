تحلیل راهبردی پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت

پیام رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) به مناسبت هفته دولت را باید در سطحی فراتر از یک پیام مناسبتی و حتی فراتر از مجموعه‌ای از توصیه‌های اجرایی به دولت خواند.