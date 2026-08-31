به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم بر همراهی همه دستگاه‌های اجرایی با خیرین مدرسه‌ساز و استفاده هدفمند از ظرفیت مولدسازی برای توسعه فضا‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: هدف‌گذاری شده حداقل ۲ همت از منابع حاصل از مولدسازی استان به مدرسه‌سازی اختصاص یابد.

مهندس بهنام‌جو در دیدار اعضای مجمع و انجمن خیرین مدرسه‌ساز کشور و استان قم، نقش خیرین را در توسعه زیرساخت‌های آموزشی مهم دانست و بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با خیرین و تسریع در فرآیند‌های مرتبط با توسعه فضا‌های آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت مولدسازی در استان، استفاده هدفمند از این منابع برای جبران کمبود‌های حوزه آموزش را ضروری دانست و پیشنهاد اختصاص حداقل ۲ همت از منابع حاصل از مولدسازی به احداث و توسعه مدارس و ارتقای سرانه آموزشی قم را مطرح کرد.

در این نشست مقرر شد نماینده‌ای از مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان برای پیگیری موضوع مولدسازی معرفی شود تا با هماهنگی مدیریت استان و دستگاه‌های مرتبط، روند اداری و اجرایی این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کند.

توجه به احداث و توسعه مدارس ورزشی و پیش‌بینی فضا‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی متناسب با نیاز دانش‌آموزان در طرح‌های مدرسه‌سازی از دیگر محور‌های این نشست بود.

همچنین توسعه ظرفیت اردوگاه‌های دانش‌آموزی استان و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود برای افزایش امکانات اردوگاهی قم مورد بررسی قرار گرفت.