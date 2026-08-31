پخش زنده
امروز: -
با قهرمانی والیبالیستهای نوجوان ایران در رقابتهای جهانی؛ آکام ابراهیمنژاد دانشآموز آذربایجانغربی، عنوان «بهترین پاسور جهان» را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ایران قهرمان والیبال نوجوانان جهان شد؛ سه دانشآموز آذربایجانغربی در در فتح سکوی نخست جهان درخشیدند و آکام ابراهیمنژاد دانشآموز آذربایجانغربی، عنوان «بهترین پاسور جهان» را به نام خود ثبت کرد.
دوحه، شبِ باشکوه والیبال نوجوانان ایران را به خود دید؛ جایی که تیم ملی جمهوری اسلامی ایران پس از ۱۱ روز رقابت و برگزاری ۴۶ دیدار، با ثبت هفت پیروزی پیاپی و بدون شکست، جام قهرمانی جهان را بالای سر برد و نام ایران را بر بلندای والیبال نوجوانان جهان نشاند.
در این افتخار جهانی، سه دانشآموز آذربایجانغربی نیز با پیراهن تیم ملی ایران حضور داشتند؛ حضوری که در پایان مسابقات با یک عنوان انفرادی ارزشمند برای استان همراه شد: آکام ابراهیمنژاد، بهترین پاسور والیبال نوجوانان جهان شد.
ابراهیمنژاد در پایان رقابتها در جمع برترین بازیکنان مسابقات قرار گرفت و عنوان بهترین پاسور رقابتهای جهانی زیر ۱۷ سال را به دست آورد؛ عنوانی که در کنار قهرمانی تیم ملی ایران، یکی از درخشانترین برگهای این دوره از مسابقات برای آذربایجانغربی رقم زد.
دانش آموزان آیدین پوزش و امیررضا فرامرزی، قهرمانان جهان در والیبال نوجوانان؛ دو ملیپوش آذربایجانغربی که با پیراهن تیم ملی جمهوری اسلامی ایران، بر بلندای والیبال نوجوانان جهان ایستادند و عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه ورزشی خود ثبت کردند.
تیم ملی ایران در مسیر رسیدن به دیدار نهایی، از سد چینتایپه، پاکستان، الجزایر و آرژانتین گذشت و در فینال نیز با شکست فرانسه، قهرمانی جهان را بدون ثبت حتی یک شکست جشن گرفت.
در پایان مسابقات، در کنار انتخاب آکام ابراهیمنژاد به عنوان بهترین پاسور، سینا حضرتی عنوان بهترین قطر پاسور و ارزشمندترین بازیکن رقابتها را به دست آورد و منیب شیخ نیز به عنوان بهترین مدافع میانی معرفی شد.
سه دانشآموز؛ یک قهرمانی تاریخی
سهم آذربایجانغربی از این شب جهانی، تنها حضور در یک تیم قهرمان نبود؛ سه دانشآموز استان در مسیر فتح جام جهانی کنار تیم ملی ایستادند و آکام ابراهیمنژاد با کسب عنوان بهترین پاسور رقابتها، نام آذربایجانغربی را در فهرست برترینهای جهان نشاند.
دوحه برای والیبال نوجوانان ایران پایان یک رقابت بود؛ اما برای آذربایجانغربی، نام سه دانشآموز را در قاب یک قهرمانی جهانی ماندگار کرد.