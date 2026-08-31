در تهران؛
۲۰۰ هزار موتورسیکلت برقی جایگزینی موتورسیکلتهای کار میشود
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از ورود ۲۰۰ هزار موتورسیکلت برقی با همکاری دولت و شهرداری و اولویت جایگزینی موتورسیکلتهای کار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
علیرضا نادعلی در گفتوگو با برنامه صبحگاهی رادیو گفتوگو، گفت: فرسودگی ۷۰ درصدی ناوگان حدود ۴ میلیون دستگاهی موتورسیکلتهای تهران و ناترازی بنزین، برقیسازی این ناوگان را به یکی از محورهای مهم مدیریت شهری تبدیل کرده است.
وی گفت: ساماندهی و توسعه ناوگان حملونقل عمومی یکی از مهمترین وظایف مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هواست و در کنار آن، برقیسازی ناوگان نیز در دوره ششم مدیریت شهری با جدیت دنبال شده است.
وی با بیان اینکه حدود سه سال پیش موضوع برقیسازی موتورسیکلتها همزمان با اتوبوسها و تاکسیها مطرح شد، افزود: در ابتدا مقاومتهایی درباره ورود شهرداری به این حوزه وجود داشت اما با برگزاری جلسات رسمی شورا و حضور نمایندگان دولت، نگاهها تغییر کرد.
نادعلی با بیان اینکه موتورسیکلتها از عوامل مهم آلودگی هوا هستند، تصریح کرد: موتورسیکلتهای کار به علت فرسودگی و تردد بالا، اهمیت بیشتری در طرح برقیسازی دارند.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به برنامه عملیاتی مدیریت شهری دراین زمینه گفت: ۲۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی با همکاری دولت و شهرداری تهران وارد عرصه میشود و برای خریداران نیز مشوقهایی در نظر گرفته خواهد شد.
نادعلی ادامه داد: اولویت اصلی با موتورسیکلتهای کار، از جمله فعالان حوزه پیک، پست و خدمات است؛ چراکه ممکن است این افراد توان مالی اولیه برای خرید نداشته باشند و باید تسهیلات خرید در اختیار آنها قرار گیرد. در این طرح، بانک مرکزی مباحث ارزی را بر عهده گرفته و زیرساختهای شارژ نیز توسط شهرداری تهران فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده گفت: نباید صرف خرید موتور برقی را دستاورد بدانیم؛ همزمان با تحویل موتور جدید، اسقاط موتور فرسوده بنزینی نیز باید حتماً انجام شود تا یک آلاینده متحرک از شهر حذف و وسیلهای پاک جایگزین آن شود.
نادعلی با اشاره به آمار سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ادامه داد: نزدیک به ۴ میلیون موتورسیکلت در تهران وجود دارد که حدود ۷۰ درصد آنها فرسوده هستند. بنابراین ورود ۲۰۰ هزار دستگاه، آغاز روندی است که باید ادامه پیدا کند و به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به همکاری دولت و شهرداری گفت: تجربه برقیسازی اتوبوسها و تاکسیها زمینه استفاده از ظرفیتهای موجود برای اجرای طرح موتورسیکلتهای برقی را فراهم کرده است.
وی افزود: تلاش شده فرآیندهای پیچیده اداری و بانکی کوتاهتر شود و در زمینه وامها و تسهیلات نیز اصلاحاتی صورت گیرد تا فشار مالی کمتری به خریداران وارد شود.
نادعلی گفت: اگر موتورسیکلت برقی ویژگیهایی مانند پاک بودن، ارزان بودن و دسترسی به تسهیلات مناسب را داشته باشد، میتواند با توسعه زیرساخت و فرهنگسازی، جایگاه خود را در سبد حملونقل خانوادهها پیدا کند.
سخنگوی شورای شهر تهران درباره زیرساخت های شارژ نیز گفت: بخشی از زیرساختهای شارژ خودرو در تهران با تغییرات لازم قابلیت استفاده برای موتورسیکلتها را دارد اما با افزایش تعداد موتورسیکلتها، ایستگاههای شارژ نیز باید توسعه پیدا کنند.
نادعلی با اشاره به تجربه برخی پایتختهای جهان، استفاده از فناوری تعویض سریع باتری را نیز یکی از گزینههای قابل بررسی دانست.
وی با اشاره به فعال بودن خطوط معاینه فنی موتورسیکلت در مراکز پایتخت، ادامه داد: این زیرساختها باید در سراسر شهر، بهویژه در مناطق مرکزی با تراکم بالای تردد موتورسیکلت توسعه پیدا کند.
نادعلی، برقیسازی را یکی از راهکارهای مقابله با ناترازی بنزین دانست و گفت: در کنار مسئله آلودگی هوا و محیطزیست، ناترازی تولید بنزین نیز یکی از موضوعات کلیدی کشور است و یکی از دلایل ورود جدی دولت به طرح برقیسازی، جبران بخشی از این ناترازی است.