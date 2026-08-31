دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، با تأکید بر گذار از خام‌فروشی و روش‌های سنتی تولید به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، توسعه ساخت افزایشی، شبیه‌سازی و پایلوت‌های کوچک‌مقیاس را راهکاری برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری صنایع راهبردی کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، با تاکید بر ضرورت گذار از روش‌های سنتی، سازوکارهای غیرمنسجم و اهمیت رسوخ فناوری‌های روزآمد در حوزه مواد و ساخت پیشرفته گفت: ستاد در راستای توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان در شاخه‌های تخصصی مواد و ساخت پیشرفته و ایجاد یک نظام همگرا و همراستا در سطح کشور در حوزه های طرح ها و پروژه های در حال برنامه ریزی و انجام با اعلام رویکرد جدید خود، بر ضرورت گذار از اقتصادِ مبتنی بر ماده خام و روش های سنتی تولید به اقتصادِ مبتنی بر محصول با ارزش افزوده بالا و تولید با روش های پیشرفته تأکید دارد.

ضرغامی، با بیان هدف ستاد در ایجاد یک نظام همگرا در سطح کشور، در پی شکل‌دهی به صنعتی قدرتمند و با گردش مالی (Turnover) قابل توجه در حوزه‌های دانش‌بنیان تأکید کرد: پیشرفت صنعتی ایران در گرو تکمیل زنجیره ارزش مواد خام و گذر از روش های تولید سنتی به روش های نوین و پیشرفته تولید است.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی، تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور باید با تمرکز بر بازارهای هدف و با نگاه صادرات‌محور، خطوط تولید خود را به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا سوق دهند. این حرکت نه تنها نیاز صنایع داخلی را مرتفع می‌کند، بلکه با کاهش ارزبری و افزایش صادرات، موتور محرک اشتغال‌زایی پایدار خواهد بود.

به گفته ضرغامی، ستاد بر جایگزینی روش‌های سنتی، مانند ریخته‌گری و ماشین‌کاری، با فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند ساخت افزایشی و استفاده از شبیه سازی در فرآیندهای شیمیایی و متالورژیکی تأکید کردند. در حوزه ساخت افزایشی، این تغییر و تحول در صنایع راهبردی همچون خودروسازی و هوافضا، علاوه بر افزایش چشمگیر سرعت و دقت، امکان تولید قطعات با هندسه‌های پیچیده را فراهم کرده است و هزینه‌های تولید را به طور جدی کاهش می‌دهد.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، ادامه داد: در حوزه شبیه سازی و ساخت پایلوت های کوچک مقیاس در موضوعاتی مانند استخراج و استحصال عناصر و متالورژی استخراجی می تواند در کنار بهینه سازی پارامترهای فرآیندی، منجر به کاهش هزینه های سرمایه گذاری و اعمال روش های مبتنی بر سعی و خطاهای غیر ضروری شود.