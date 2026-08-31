سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: ثبت نام اولین دوره آزمون بسندگی زبان عربی از امروز آغاز و تا ۱۲ شهریور ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: این آزمون جمعه ۳ مهر برگزار خواهد شد.

سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: زمان شروع ثبت نام اولين دوره آزمون بسندگي زبان عربي از روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ و برگزاری آزمون روز جمعه ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ می‌باشد.

توصیه‌های مهم به متقاضیان گرامی

۱- متقاضیان باید اطلاعیه ثبت نام را بطور کامل مطالعه کرده باشند

۲- متقاضیان لازم است در درج شماره کد ملی (برای متقاضیان با ملیت ایرانی) یا گذرنامه (اتباع خارجی)، نام خانوادگی و نام، مشخصات شناسنامه‌ای، ارسال عکس و تمامی اطلاعات لازم دیگر دقت و توجه کافی به عمل آورند، بدیهی است درصورت اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات اشتباه، با متقاضی به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.

۳- در پایان ثبت‌نام اینترنتی تأیید صحت اطلاعات ارسالی به عهده شخص متقاضی می‌باشد، لذا دقت و توجه کافی در این خصوص به عمل آید.

۴- برای جلوگیری از مشکلات بعدی حتماً اطلاعات درج شده در تقاضانامه ثبت‌نامی را به دقت بررسی نمایند.

۵- متقاضیان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پیگیری یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و پس از مطالعه مندرجات آن، آنرا نزد خود نگهداری نمایند.

۶- متقاضیان لازم است اطلاعات کارت اعتباری، شماره پرونده و کد پیگیری خود را تا اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری نمایند.

۷- توصیه می‌شود متقاضی فرایند ثبت‌نام را شخصاً انجام دهد و شماره پرونده و کد پیگیری دریافتی از سایت را، نزد سایرین افشا نکند.

۸- متقاضی می‌بایست سریال ۱۲ رقمی ثبت نام اولین دوره آزمون بسندگی زبان عربی (تَلمَع) سال ۱۴۰۵ را به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سی میلیون ریال) از قسمت خرید کارت تهیه نمایند.