پخش زنده
امروز: -
معاون سازمان حفاظت محیطزیست رویکردهای چهاردهمین دوره جایزه ملی محیطزیست را تشریح کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، با تشریح رویکرد چهاردهمین دوره جایزه ملی محیط زیست گفت: این جایزه با هدف شناسایی، معرفی و توسعه تجربههای موفق در حوزه حفاظت از محیط زیست، بستری برای تقویت مشارکت عمومی و تبدیل اقدامات موفق محلی به الگوهای فراگیر و قابل انتقال در سطح ملی است.
او با اشاره به اهداف این رویداد ملی افزود: جایزه ملی محیط زیست با هدف افزایش آگاهی، ایجاد انگیزه و تقویت مشارکت عمومی در پاسداری از طبیعت، از فعالیتهای اثرگذار افراد، تشکلها و نهادهای حافظ محیط زیست تقدیر میکند.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر شرایط کنونی محیطزیست کشور تصریح کرد: بروز و گسترش چالشهای زیستمحیطی در سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بهرهگیری همزمان از علم شد: هر اقدامی که به افزایش آگاهی عمومی، تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی و ایجاد انگیزه برای حفاظت از محیط زیست منجر شود، میتواند نقشی مؤثر و تعیینکننده در کاهش آسیبها و پایداری سرزمین ایفا کند.